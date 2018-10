Убедителен Челси мина и през Саутхамптън (видео)

Chelsea moved to the top of the table for the time being with a comfortable win over Southampton.



Eden Hazard has had a hand in 11 goals in his last 11 appearances for Chelsea in all competitions (nine goals, two assists).



САУТХАМПТЪН - ЧЕЛСИ 0:3

0:1 - Азар (30)

0:2 - Баркли (57)

0:3 - Мората (93)



След две поредни равенства в първенството Челси се върна към победите. Отборът на Маурицио Сари изигра пореден силен мач и спечели с 3:0 при гостуването си на Саутхамптън Еден Азар откри резултата със седмия си гол от началото на сезона след половин час игра, Рос Баркли отбеляза втория гол в 57-ата минута, а влезлият като резерва Алваро Мората оформи крайния резултат в добавеното време.С този успех лондончани за кратко оглавиха класирането преди да се изиграе дербито между Ливърпул Манчестър Сити . Саутхамптън остана с актив от 5 точки, като заема 16-ата позиция.На “Сейнт Мерис” Челси демонстрира третия си екип, който изненада част от зрителите. Играчите на Сари бяха облечени в светлосини фланелки и гащета, а чорапите се отличаваха с ярко оранжево. Екипите не спряха футболистите продължат да демонстрират отличната форма, която показват от началото на сезона. Лондончани имаха тотален контрол от първите минути. Те рядко даваха топката на съперника и търсеха пролуки в защитата.Намиращият се в невероятна форма Еден Азар се озова на добра позиция още в осмата минута. Той навлезе в наказателното поле, но ударът му бе блокиран. Топката стигна до Вилиан , а след изстрела на бразилеца и рикошет топката се удари в горната греда.Челси продължи да атакува, но не стигаше до завършващ удар. След 20 минути игра домакините погледнаха към вратата на съперника. Първо Дани Ингс проби и се опита да намери Лемина, а секунди по-късно Габиадини стреля, но не затрудни Кепа. В 26-ата минута Ингс пропусна най-добрата ситуация от началото на срещата. След центриране на Бертранд нападателят получи топката на великолепна позиция пред вратата, но ударът му от воле мина над вратата.Саутхамптън определено се събуди и нещата на терена изглеждаха доста по-различно. Тимът на Марк Хюз вече не стоеше в очакване на атаките на съперника. Точно тогава “светците” допуснаха грешка, окято доведе до откриване на резултата. Хойберг реши да финтира в опасна зона, Баркли му открадна топката и изведе Азар на добра позиция. За белгиеца не бе проблем да отбележи седмия си гол от началото на сезона.Попадението сложи край на добрия период на домакините и в следващите минути Челси организира няколко опасни атаки. До почивката “сините” имаха сериозно преимущество и трябва да съжаляват, че то се отрази в резултата.Отборът на Сари продължи да доминира и в началото на втората част, но отново най-доброто положение бе пропуснато от Саутхамптън. В 51-ата минута Райън Бертранд бе оставен непокрит в наказателното поле. Той стреля от воле над вратата. Малко по-късно лондончани стигнаха до втори гол. След центриране Жиру с акробатично воле подаде към Баркли, а английският национал засече топката в мрежата.Гостите намалиха темпото в средата на втората част и позволиха на съперника малко да поиграе. “Светците” обаче вече знаеха, че ги очаква загуба и не успяваха да сътворят нещо особено. Мачът се оживи в последните 10 минути. Първо Нейтън Редмънд отправи страхотен изстрел, Кепа докосна топката и тя се удари в гредата. Челси отговори с отлична възможност. Азар изведе влезлия като резерва Мората сам срещу Макарти. Испанецът обаче стреля слабо и близо до вратаря, който спаси. Малко по-късно Кепа трябваше да се намесва след силен удар на Ингс.В добавеното време на второто полувреме Мората успя да се разпише. Той отново бе изведен великолено от Азар и този път вдигна топката покрай вратаря. За него това е втори гол от началото на сезона.