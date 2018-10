Макгрегър не повдигна обвинения и хората на Хабиб бяха освободени

Конър Макгрегър е причината трима души от антуража на Хабиб Нурмагомедов да избегнат затвора.

Тримата бяха арестувани след разразилия се масов бой на октагона и на трибуните след сблъсъка между руснака и ирландеца. Президентът на UFC Дейна Уайт първоначално бе убеден, че те ще прекарат време в затвора, но трябва да благодарят на Макгрегър, че това няма да бъде факт.

"Те бяха освободени, защото Конър не повдигна обвинения", каза Уайт.

When Dana White talks to you about a new contract #UFC229 pic.twitter.com/XDmpoIgyc3 — SneakySnitchBitch69 (@shantanuy2k) October 7, 2018

Все пак Уайт уточни, че въпреки липсата на обвинения, няма да остави инцидента да се размине без последствия.

In this chaos everyone is focused on khabib actions ignoring the fact that khabib mauled mcgregor inside the octagon. Well done EAGLE.#UFC229 @TheNotoriousMMA @TeamKhabib pic.twitter.com/m0lSnaoRNY — Yusuf (@shahbazyusuff) October 7, 2018

Смята се, че двама от тримата задържани са бойците от UFC Ислам Махачев и Зубайра Тухудов, които "никога повече няма да се бият", обяви босът на UFC.

Тухугов по принцип трябва да се бие в едно от главните събития на UFC Fight Night 138, където трябва да срещне съотборника на Макгрегър Артьом Лобов.

Именно Лобов бе човекът, който започна целият скандал през април, завършил с атаката на Макгрегър срещу автобус, пълен с бойци на UFC.

Khabib looks like when that kid that watches anime way too much just snaps and goes at geezers #Khabib #UFC229 #KhabibsBeenWatchingTooMuchNaruto pic.twitter.com/ii23E1Br8R — no_data (@no_data613) October 7, 2018

Атлетическата комисия на Невада вече е започнала разследване на случилото се, а Уайт загатна, че въпросните бойци могат да имат проблеми с визите си оттук насетне. "Ще видим какво ще се случи. Правя това от 18 години и не мога да съм по-разочарован. Дори не съм ядосан. Просто съм много разочарован."