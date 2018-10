Ашли Йънг: Стилиян Петров би бил успешен треньор

Ашли Йънг, универсалното крило на Манчестър Юнайтед и на английския национален отбор, даде ексклузивно интервю за предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Наложи се в "Театъра на мечтите" още по времето на великия сър Алекс Фъргюсън. За „червените дяволи“ е изиграл 153 мача, в които е вкарал 13 гола. В момента е със статут на втори капитан след Антонио Валенсия. Родният му клуб е Уотфорд, а звездата му изгря с Астън Вила. Натрупа повече от 300 мача във Висшата лига. В кариерата си е ставал шампион на Англия, триумфирал е и с купата на страната, купата на лигата и в турнира Лига Европа. С Англия зае четвърто място на Мондиал 2018. Йънг е и един от най-добрите приятели на Стилиян Петров. Затова и бе част от бенефисния мач между фондациите на българския ас и на Джеймс Милнър, като вкара и гол на стадион „Селтик парк“ в Глазгоу.

- Мистър Йънг, здравейте от България! Отново със Стилиян Петров в един отбор. Какво е да сте пак заедно на терена, въпреки че е приятелски мач?

- Мина доста време, откакто играхме заедно. Но той е един прекрасен човек и на терена, и извън него. И този мач също го доказва. Прекрасно е, че отново успяхме да поиграем заедно. Имахме много хубав период в Астън Вила, а той е един невероятен играч и човек.

- Как поддържате връзка, след като не сте играли заедно от толкова отдавна?

- Чуваме се по телефона, предаваме си поздрави чрез стари съотборници. Когато играехме заедно, станахме доста близки приятели извън терена. Просто е невероятно след какъв тежък период Стан успя да се изправи. Продължавам да се чувам нонстоп с него и семейството му.

Great day yesterday playing alongside old teammates and against friends at #AMatchForCancer pic.twitter.com/2125VsJrqQ