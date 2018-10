Даниел Дюбоа за сефте чу финалния гонг, победи бивш съперник на Кобрата (видео)

Английският суперталант в тежка категория Даниел Дюбоа за пръв път спечели мач по точки в своята професионална кариера. Нокаутьорът надви Кевин Джонсън (САЩ) по точки в 10 рунда на галавечер в Лестър. 21-годишният британец доминираше през цялата среща, но не успя да покаже типичната агресия. Американецът не успя по никакъв начин да се противопостави.

39-годишният ветеран записа трета поредна загуба. Той има 32 победи (16 с нокаут), 11 поражения и 1 равен. Джонсън беше последният съперник на Кубрат Пулев. Двамата се биха през април миналата година.

Daniel Dubois vs Kevin Johnson?! AH HA HA HA HA HA. Remember in 2015 when he just walked around London just saying "bars" in IFL interviews before getting pumped by Joshua in 2 rounds?



Yeah, he's lost 3 out of 6 since then. Get in the bin.