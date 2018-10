Тенис Каролин Вожняцки спечели титлата в Пекин 07 октомври 2018 | 13:38 - Обновена 0 0 0 0 0 Датчанката Каролин Вожняцки спечели за втори път след 2010 г. титлата от турнира по тенис в китайската столица Пекин с награден фонд 8,29 милиона долара. Във финала втората в световната ранглиста се наложи над латвийката Анастасия Севастова с 6:3, 6:3 за 1 час и 29 минути игра.

Вожняцки стигна сравнително лесно до успеха. В първия сет датчанката реализира пробив в шестия гейм, който и бе достатъчен за спечелването на откриващата част. По-сериозни обрати имаше във втория сет, когато шампионката от Откритото първненство на Австралия поведе с 4:1 гейма с два пробива, но и се наложи да спасява три точки за пробив при резултат 3:4 гейма в нейна полза. Тя успя да тушира импулса в играта на Севастова и на свой ред реализира пробив в следващия гейм, с който спечели срещата. Caroline #Wozniacki queen of Beijing!



Caroline #Wozniacki queen of Beijing!

The World No.2 claims career's 30th title beating Anastasija Sevastova 6-3 6-3 in final #chinaopen pic.twitter.com/cqZqk6EtPd — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 7, 2018

