Голямото бебе нокаутира Адамек за нула време (видео)

Бившият кандидат съперник на Кубрат Пулев – Джарел Милър (САЩ), записа една от най-впечатляващите победи в свята кариера. Той нокаутира във втория рунд Томаш Адамек (Пол) на галавечер в Чикаго. Доста по-едрият американец с колоритния прякор Голямото бебе помете ветерана със серия от удари.

@BIGBABYMILLER has set his sights on a World Title shot for 2019... #MillerAdamek #WorldsCollide pic.twitter.com/T171xHZ3Zq