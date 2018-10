Зимни спортове Хеттрик на Джонатан Тейвс донесе победата на Чикаго над Сейнт Луис 07 октомври 2018 | 12:46 0 0 0 0 0 С хеттрик на капитана Джонатан Тейвс Чикаго Блекхоукс победи с 5:4 след продължение Сейнт Луис Блус в дербито на Централната дивизия в Националната хокейна лига.

Тейвс се разписа през първата и третата третина, преди да забие трета шайба 2:20 минути след началото на продължението и с това да донесе успеха на тима си. Патрик Кейн и Маркус Крюгер също се разписаха за "черните ястреби". За Сейнт Луис Владимир Тарасенко се отчете с две попадения, а по още едно прибавиха Колтън Парейко и Крис Бътлър. The #Blackhawks start the season 2-0!#HAWKSWIN pic.twitter.com/Rv8iaUYZWL — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 7, 2018 С два гола на Виктор Арвидсон Нешвил Предатърс победи с 4:3 като гост Ню Йорк Айлендърс. "Зверовете" вкараха и четирите си попадения още в първите две третини, като по още един гол за успеха добавиха Матиас Екхолм и Крейг Смит, като попаденията им бяха между тези на Арвидсон. За Ню Йорк Матю Барзал, Валтери Филипула и Андерс Лий бяха точни. #Preds pick up the 4-3 W over the Islanders to go undefeated so far on the 18-19 season. See you in #Smashville on Opening Night this Tuesday! #NSHvsNYI pic.twitter.com/oOdWCzjbDk — Nashville Predators (@PredsNHL) October 7, 2018 Кайл Палмиери и Травис Заяц реализираха по два гола за победата на Ню Джърси Девилс с 5:2 над Едмънтън Ойлърс в среща от "Световните серии на НХЛ", която се проведе в шведския град Гьотеборг.

Палмиери реализира първите два гола за "дяволите", а Заяц прибави следващите два. Петото попадение за Ню Джърси бе дело на Щефан Ноесен. За символичния домакин на двубоя Едмънтън головете реализираха Милан Лучич и Леон Драйссайтл.

Кайл Палмиери и Травис Заяц реализираха по два гола за победата на Ню Джърси Девилс с 5:2 над Едмънтън Ойлърс в среща от "Световните серии на НХЛ", която се проведе в шведския град Гьотеборг.Палмиери реализира първите два гола за "дяволите", а Заяц прибави следващите два. Петото попадение за Ню Джърси бе дело на Щефан Ноесен. За символичния домакин на двубоя Едмънтън головете реализираха Милан Лучич и Леон Драйссайтл.

