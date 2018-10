Даниил Медведев спечели титлата в Токио

Руснакът Даниил Медведев спечели титлата от турнира по тенис на твърди кортове в Токио с награден фонд 1,8 милиона долара. Във финала 22-годишният Медведев победи с 6:2, 6:4 японеца Кей Нишикори, номер 3 в схемата на турнира.

Медведев, който премина през квалификации, за да достигне до основната схема, спечели благодарение на отличния си първи сервис, който в хода на целия двубой бе над 85 процента. Това създаде огромни трудности на японския му съперник и Нишикори не бе в състояние да се противопостави на руснака за съжаление на местната публика.

Third final, third title in 2018 for @DaniilMedwed!



He wins his first 500-level title with a stunning 6-2, 6-4 performance over Nishikori at the @rakutenopen. pic.twitter.com/l5cGMZu4DU