Рамос: Би било лудост да уволнят Лопетеги

“Други хора вземат такива решения, но никога не е добре, когато има смяна на треньора. Би било лудост. Трябва да продължим напред, защото сезонът е много дълъг и имаме да извървим дълъг път. Който казва, че Реал Мадрид е мъртъв, впоследствие винаги греши. Ние, играчите, сме първите, които трябва да се потрудят повече, за да се подобрят, и го правим. Не е честно да се хвърля вината върху някого. Всички осъзнаваме каква е реалността.

@SergioRamos: "We will fight to the death, it's in our DNA. We have not been getting results, but the goals will come and we will always be fighting for our goals." pic.twitter.com/oJvJ4woSxe