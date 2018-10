Правилата пазят Нурмагомедов от отнемане на пояса, само Дейна Уайт може да го направи

Шампионският пояс на Хабиб Нурмагомедов може да бъде отнет единствено от президента на UFC Дейна Уайт след страхотното меле, което се разрази след битката с Конър Макгрегър. Дагестанецът спечели след събмишън в четвъртия рунд, но след това настъпи тотален хаос. Нурмагомедов прескочи октагона и атакува член от екипа на ирландеца. В същото време двама човека от екипа на Хабиб също прескочиха клетката и удариха Макгрегър, който още не знаеше къде се намира след душенето.

Khabib Nurmagomedov v Conor McGregor - the fight ended... and the chaos began.



Reaction https://t.co/nQjbQSaWXW #bbcufc #ufc229 pic.twitter.com/gTTrsi0eIl