България - САЩ 0:2! Следете мача ТУК!

Двубоят ще може да бъде гледан на живо по MAX Sport 1.



Началото на първия гейм бе по-добро за световните шампионки от САЩ, които бързо поведоха с 4:0 след атака и ас на капитанката Джордън Ларсън последвани от успешни контри на Кимбърли Хил и Карста Лоу. Въпреки тайм-аута за Иван Петков, първото техническо прекъсване дойде при 8:4 за американките след атака от краче на Лорън Джибмейър. България намали до 9:7 след атака на Нася Димитрова и страхотен блок на капитанката Христина Русева. САЩ си върнаха преднината при 13:9 след силна атака през центъра на Тетори Диксън и аут на Русева и дори я увеличиха на 14:9 след блокада на Хил. Втората техническа пауза пък дойде при 16:9 за американския тим след неразбирателство в българския състав и нова блокада, този път на Джибмейър. Разликата стана 21:10 след два аса на влязлата като резерва втора разпределителка на САЩ Миша Ханкок и контри на Джибмейър и Кели Мърфи. В крайна сметка американките взеха без проблеми гейма с убедителното 25:16 след атака от втора линия на Хил.

Втората част също започна силно за САЩ, които дръпнаха с 3:0 след блок-аут на Кимбърли Хил последван от грешки на Лора Китипова и Христина Русева. Разликата стана 7:2 след ас на Тетори Диксън и контри на Карста Лоу и Хил. Техническата пауза пък дойде при 8:3 за американките след нова успешна атака на Хил. Атака на Лоу и грешка на Русева - 10:3 и прекъсване за Иван Петков. Въпреки това, аванса на американския тим стана 12:4 след блокада на разпределителката Карли Лойд. България намали изоставането си до 12:7 след атака на Мирослава Паскова и силен блок на Нася Димитрова. Второто техническо прекъсване дойде при резултат 16:10 за САЩ след поредна атака на Лоу. Контри на Лоу и Хил - 18:10 и втори тайм-аут за Иван Петков. Независимо от промените, които направи Иван Петков, и усилията на българките, САЩ затвори спокойно гейма в своя полза при 25:17 след сервис в аут на Нася Димитрова.

БЪЛГАРИЯ - САЩ 0:2 (16:25, 17:25)

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мирослава Паскова, Гергана Димитрова, Мария Каракашева, Нася Димитрова, Христина Русева - Жана Тодорова-либеро

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ

САЩ: Карли Лойд, Карста Лоу, Кимбърли Хил, Джордън Ларсън, Тетори Диксън, Лорън Джибмейър - Келси Робинсън-либеро

