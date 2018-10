Бойни спортове Стана ясно за какви пари ще се бият Конър и Хабиб 06 октомври 2018 | 21:08 - Обновена 0 0 0 0 1 Станаха ясни сумите, които гарантирано ще получат Конър Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов в централната битка на UFC 229, която ще се проведе в неделя сутринта българско време. Според информация на MMAFighting Нурмагомедов ще получи 2 милиона долара, докато парите за Макгрегър са с 1 милион отгоре. Двамата бойци ще вземат в пъти повече от останалите участници, като за илюстрация следващият най-висок хонорар е от 150 000 долара, които ще получи Тони Фъргюсън. The Notorious Tiger @beatsbydre!

Thank you Jimmy and Dre pic.twitter.com/f5El6alw4U — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 6, 2018 Неговият съперник Антъни Петис ще грабне 145 000. Освен тези пари, Конър и Хабиб ще получат и процент от сумите за pay per view. Отчитайки огромният интерес към мача, двамата ще попълнят банковите си сметки с големи суми. Мениджърът на Макгрегър Оди Атар се присмя на цитираните три милиона долара за клиента му, като каза, че парите за него с в пъти повече. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1671 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1