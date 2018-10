Испания Бензема смени агента си 06 октомври 2018 | 17:15 0 0 0 0 0



Самият Бензема обяви смяната на агента си със снимка в Туитър. По-късно и Джазири

потвърди за това в социалната мрежа, където написа: “След 15 години, пълни с щастие и нещастие, но най-вече с незабравими моменти, двамата с Бензема решихме да сложим край на нашите взаимоотношения, за да станем още по-силни”.

New era

The new Benzema

Нападателят на Реал Мадрид Карим Бензема смени своя агент. В продължение на 15 години тази функция изпълняваше Карим Джазири, а отсега нататък футболистът ще бъде представляван от агенцията Best of You, чиито клиенти са съотборниците му Алваро Одриосола и Каземиро.

