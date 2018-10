Джокович: Исках да играя в Пекин, но отидох на "Лейвър Къп" от уважение към Федерер

Тенис

Носителят на 14 титли от “Големия шлем” Новак Джокович сподели, че не е пропуснал демонстративния турнир “Лейвър Къп” от уважение към Роджър Федерер. На “Лейвър Къп” в Чикаго предвожданият от Федерер и Джокович Отбор на Европа надви Тима на Останалия свят. Участието на Джокович в това състезание обаче в крайна сметка му попречи да се включи в турнира China Open в Пекин, където сърбинът има 6 титли и можеше да натрупа още точки за ранглистата и да се доближи до първото място в света. Другата седмица 31-годишният сърбин ще играе на “Мастърс”-а в Шанхай с целта да съкрати още аванса на Рафаел Надал на върха в световната ранглиста.



“Преди играех последователно в Пекин и в Шанхай. В последните три месеца изиграх много мачове и след края на US Open нямах много време за почивка, защото се отправих към Чикаго за “Лейвър Къп” и това бе доста изтощително”, заяви Джокович, който това лято спечели “Уимбълдън” и US Open.



“Въпреки всичко, това беше прекрасно изживяване, концепцията е чудесна, но беше доста изцежддащо - емоционално, психически и физически.



Исках да бъда със семейството ми в Сърбия, защото нямаме възможност да бъдем тук много често”, каза още сръбската суперзвезда.



“Исках да играя в Пекин, защото това щеше да ми даде възможност да се боря да стана №1 в в Шанхай. С екипа ми обаче решихме, че от тактическа гледна точка е по-добре да пропусна China Open. Ако бях играл в Пекин и бях спечелил, умората щеше да ме застигне все някъде. Аз съм като всички други - изразходвах много енергия на US Open. Когато спечелиш турнир от “Големия шлем”, това е като да изкачиш връх Еверест - след това се нуждаеш от почивка, за да събереш нови сили за следващите предизвикателства. Не исках да пропускам “Лейвър Къп” от уважение към Федерер и не съжалявам”, завърши Джокович.