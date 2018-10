Меси е истински крал на “Местайя”

Leo Messi has scored over 40 goals in each calendar year for 10 years...



2009 - 41

2010 - 60

2011 - 59

2012 - 91

2013 - 45

2014 - 58

2015 - 52

2016 - 59

2017 - 54

2018 - 40







Via. @MessiWorld pic.twitter.com/Y8fIY3tYMf