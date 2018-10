НБА НБА се завърна в Сиатъл, макар и само за вечер (видео) 06 октомври 2018 | 13:31 - Обновена 0 0 0 0 4

The final minutes of a meaningless game in a 20-62 season still resonate. A chant rocked KeyArena: "Save Our Sonics!"



Then, the NBA left.@percyallen's oral history of the final NBA game at the Key — until tonight: https://t.co/KbtWwmz9zY pic.twitter.com/4VIKcHgrai — Seattle Times Sports (@SeaTimesSports) October 5, 2018

Уориърс надвиха Кингс без особено напрежение и спечелиха със 122:94, а вечерта бе по-специална за една от суперзвездите на отбора от Оукланд - Кевин Дюрант. Крилото започна професионалната си кареира именно с екипа на “свръхзвуковите”, като изигра един сезон в местния отбор (2007/2008). По време на предствянето преди снощния двубой той излезе с екип на местната легенда Шон Кемп, вдигайки феновете в “Кий Арина” на крака.

Kevin Durant wearing a Shawn Kemp #Sonics jersey for introductions at Key Arena as Kings-Warriors gives Seattle fans their first NBA action of any kind since their team left for OKC a decade ago.

pic.twitter.com/0BYLYmWRp4 — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 6, 2018

Дюрант наниза 26 точки за 26 минути игра, допълвайки силната си игра със 7 асистенции, 6 борби и 1 отнета топка. В единствената си година като баскетболист на Суперсоникс той се отчиташе средно с 20.3 точки, 4.4 борби и 2.4 асистенции в общо 80 мача, като това бе напълно достатъчно за спечелването на приза за “Новобранец на годината” преди точно 10 лета.

Ball game in Seattle.



KD goes for 26 PTS, 7 ASTS, & 6 REBS; Klay adds 30 PTS (six 3s).@warriors defeat the @SacramentoKings 122-94. #NBAPreseason pic.twitter.com/Qbqp57Zr7W — NBA (@NBA) October 6, 2018

Клей Томпсън бе най-резултатен за Уориърс със своите 30 точки (6/10 от тройката), докато нито един друг играч на шампионите не премина границата от 10 точки. Стеф Къри и Дреймънд Грийн не взеха участие в срещата.

Thank you Seattle! @dcongerphoto pic.twitter.com/Epm5SvrF4l — KeyArena Seattle (@KeyArenaSeattle) October 6, 2018

