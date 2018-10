Вижте рали автомобила за завръщането на Солберг във WRC

Петер Солберг ще се завърне за кратко в Световния рали шампионат (WRC), за да ознаменува дебюта на дългоочакваното Volkswagen Polo GTI R5. Норвежецът ще вземе участие в рали Испания в началото на месец октомври, което е единственото състезание в календара на смесена настилка - макадам и асфалт.

Here she is the livery of the Volkswagen Polo GTI R5 I'll be using at @RallyRACC later this month! What do you think? Can't wait to get behind the wheel! @volkswagenms pic.twitter.com/Ij5CWOWHkB