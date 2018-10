Танак и Toyota доминират на рали Великобритания

Естонецът От Танак продължава да доминира на рали Великобритания. Пилотът на Toyota, който спечели последните три кръга в Световния рали шампионат (WRC), е лидер след петъчните състезателни етапи. На втората позиция зад него се намира лидера в генералното класиране и конкурент на Танак за титлата този сезон Тиери Нювил (Hyundai).

Преднината на Танак достигна 28.8 секунди спрямо Нювил, след като естонецът спечели първите две етапни победи в петъчния следобед. Нювил от своя страна бе най-бърз в последната състезателна отсечка. Пътят на Нювил от петата до втората позиция бе подпомогнат от оттеглянето на Елфин Еванс с Ford, чийто автомобил изгасна на пътя в първия следобеден етап. Яри-Мати Латвала удари скала, която счупи предното му стъкло и повреди амортисьорите му, и така той се примири с третата позиция зад Нювил.

