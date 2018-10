Валентино вярва в подиума в Тайланд

Ветеранът на MotoGP Валентино Роси спечели втора стартова позиция в квалификацията за Гран При на Тайланд, като загуби полпозишъна за едва 11 хилядни от секундата в полза на лидера в класирането Марк Маркес.

Гран При на Тайланд дебютира в календара на световния шампионат по мотоциклетизъм този сезон и бе неизвестно как ще се разпределят силите през уикенда. Преди петъчните тренировки Доктора сподели, че не очаква успехи заради дългите прави на пистата, които не отиват на машината на Yamaha. След първите впечатления обаче изглежда, че Роси и съотборникът му Маверик Винялес имат шансове за подиум и може би дори победа на тайландската писта "Чанг".

"The passion for #MotoGP in Asia is very high" - @ValeYellow46



The Doctor feels lots of support when he races at the Asian circuits#ThaiGP | VIDEO https://t.co/Nf228dL3nC pic.twitter.com/9b5WgosyMw