Маркес отне полпозишъна от Роси в Тайланд за едва 0.011 сек

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес спечели първата квалификаиця в Тайланд от MotoGP. Пилотът на Honda трябваше да премине през Q1 и така стана първият пилот, спечелил полпозишън, след като му се е наложило да премине и през двете квалификационни сесии. Испанецът бе принуден да вземе участие в Q1 не заради липса на скорост, а заради грешка и катастрофа на финала на третата тренировка. В крайна сметка Марк спечели четвъртия си полпозишън за сезон 2018.

