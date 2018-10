Лека атлетика Фара потвърди, че смята да участва в маратона на Олимпиадата в Токио 06 октомври 2018 | 10:52 0 0 0 0 0



Един от любимите спортисти на Великобритания сподели, че ще се състезава, докато тялото му позволява, като е категоричен, че възнамерява да участва в Токио.



View this post on Instagram A post shared by Sir Mo Farah (@gomofarah) on Oct 3, 2018 at 8:44pm PDT “Знам от тренировките си, че определено съм в състояние да взема медал. Не знам какъв цвят ще бъде, но искам да продължа до 2020 г. ”



Фара завърши осми на маратона в Лондон през 2014 г., а тази година се нареди трети. “Аз съм нов за маратона. Това е само третият ми маратон и все още се уча. Както знаете от моята кариера на писта - отне ми десет години да се смеся с момчетата и да печеля състезания. Същото е и с маратона”, добави 35-годишният атлет.



Той коментира и утрешното състезание в Чикаго: “Това състезание е вълнуващо. Аз съм в страхотна форма, така че ще видим какво ще се случи. Дъждът не е проблем, но вятърът може да бъде. Уверен съм в тренировките си. Вярвам, че европейският рекорд (2:05:48 часа) може да бъде подобрен.” Мо Фара потвърди намерението си да се състезава в маратона на Олимпийските игри в Токио през 2020 година. 35-годишният сомалиец с английски паспорт се фокусира само върху шосейните бягания, след като прекрати кариерата си на писта в края на миналата година. Утре той ще се изправи срещу бившия си съотборник Гелън Ръп на маратона на Чикаго.Един от любимите спортисти на Великобритания сподели, че ще се състезава, докато тялото му позволява, като е категоричен, че възнамерява да участва в Токио.“Знам от тренировките си, че определено съм в състояние да взема медал. Не знам какъв цвят ще бъде, но искам да продължа до 2020 г. ”Фара завърши осми на маратона в Лондон през 2014 г., а тази година се нареди трети. “Аз съм нов за маратона. Това е само третият ми маратон и все още се уча. Както знаете от моята кариера на писта - отне ми десет години да се смеся с момчетата и да печеля състезания. Същото е и с маратона”, добави 35-годишният атлет.Той коментира и утрешното състезание в Чикаго: “Това състезание е вълнуващо. Аз съм в страхотна форма, така че ще видим какво ще се случи. Дъждът не е проблем, но вятърът може да бъде. Уверен съм в тренировките си. Вярвам, че европейският рекорд (2:05:48 часа) може да бъде подобрен.”

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 589

1