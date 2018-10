Дови оглави третата тренировка в MotoGP, Маркес катастрофира (видео)

Андреа Довициозо с Ducati бе най-бързият пилот в третата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Тайланд. В същото време лидерът в генералното класиране Марк Маркес катастрофира и не успя да си гарантира директно място за квалификацията, отреждаща полпозишън. Така пилотът на Honda ще трябва да премине през Q1.

#MotoGP FP3 @AndreaDovizioso heads the session from fellow Ducati man @jackmilleraus and @maverickmack25 ! #ThaiGP pic.twitter.com/jCtgaOVgTV

Маркес бе първият пилот, който подобри петъчното постижение на Дови, и заемаше първата позиция през почти цялата тренировъчна сесия. Десет минути преди нейния финал Джак Милър със сателитен Ducati излезе начело. Дови и пилотът на Yamaha Маверик Винялес си размениха няколко пъти второто място зад Милър.

Все повече пилоти слагаха софт задни гуми за последната си атака и Маркес падаше в подредбата. В предпоследната си обиколка Маркес допусна грешка и излезе извън очертанията на пистата, а при последния си опит изгуби от контрол машината си на четвъртия завой и катастрофира.

There was no saving this one



The crash that cost @marcmarquez93 a spot in Q2!#ThaiGP pic.twitter.com/Kx4iz2W2iS