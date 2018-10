Лоренсо вероятно ще пропусне Гран При на Тайланд

Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо вероятно няма да вземе участие в остатъка от състезателния уикенд на MotoGP в Тайланд заради плашещата катастрофа, която претърпя във втората свободна тренировка днес . Пилотът пристигна на тайландската писта с контузия от миналия кръг, която вероятно се усложни повече след днешния инцидент. Пилотът бе транспортиран с линейка в болница, където му направиха изследвания, но за щастие няма нищо счупено.След като напусна болницата Лоренсо даде кратка пресконференция: "Ако ме питате сега дали утре ще се кача на мотора, бих казал не. Предишната ми контузия стана по-болезнена. Освен това лявата ми китка е подута, десният ми глезен също. Не искам да прибързвам с решение, така че ще изчакам до утре сутринта".

Петкратният мотоциклетен шампион заяви, че се чувства голям късметлия да не получи по-сериозна контузия след подобна катастрофа. "Беше плашещо. Аз се уплаших доста. Особено за крака си, защото боли много. Приземих се на земята на гърба и краката си, но няколко пъти се преобърнах", допълни Лоренсо.

Причината за инцидента е технически проблем, заяви мениджърът на отбора Давиде Тардоци.

Лоренсо е пропускал само четири Гран При състезания в кариерата си заради контузии - ГП на Каталуня (2008), ГП на Австралия (2011), ГП на Валенсия (2011) и ГП на Германия (2013).

4 - Jorge Lorenzo has failed to race in four #MotoGP Grand Prixes in his professional career for injury: Catalunya 2008, Australia 2011, Valencia 2011 & Germany 2013. Drop pic.twitter.com/jhjD7LBwxt