Танак светкавично поведе на рали Уелс

1. Tänak 35:13.4

2. Evans +8.9

3. Latvala +15.4

4. Suninen +21.5

5. Neuville +21.8

6. Breen +22.9

7. Lappi +25.4

8. Ogier +27.9

9. Östberg +31.3

10. Paddon +32.9#WRGB #WRC pic.twitter.com/LOwXvJYpRt — Wales Rally GB (@WalesRallyGB) October 5, 2018 Естонецът От Танак, който след последните три кръга на Световния рали шампионат (WRC), се превърна в претендент за титлата, светкавично поведе на рали Великобритания. Пилотът на Toyota записа три поредни етапни победи от началото на първия състезателен ден на британския кръг.След първия петъчен етап основните конкуренти на Танак – Себастиен Ожие (Ford) и лидерът в генералното класиране на WRC Тиери Нювил (Hyundai) срещнаха проблеми. Французинът се завъртя на два завоя, а повреда в скоростната му кутия му попречи да използва първата и втората предавка. Нювил от своя страна изпусна правилния завой на кръстопът и загуби около секунда.Ожие завърши първия етап последен от всички пилоти в най-високия клас. Следващите състезателни отсечки не бяха по-успешни и Себ нарече сутринта си "кошмар". След първите етапи той закара автомобила си в сервизния парк за поправки, докато в подредбата заема осмо място и изостава с 27.9 секунди от лидера Танак.Нювил е с три позиции по-напред от Ожие след петъчната сутрин в Уелс и с изоставане от 21.8 секунди спрямо Танак.Победителят от изданието през 2017 година Елфин Еванс записа много добро време и зае втората позиция зад естонеца на 8.9 секунди изоставане. Вторият пилот на Toyota Яри-Мати Латвала оказа малко напрежение върху Еванс през деня, но изостава с 6.5 секунди от британеца. Четвърти се движи Теему Сунинен с Toyota, следван от Нювил, Крейг Брийн със Citroen и Есапека Лапи. Пилотът на Citroen Мадс Остберг е на девета позиция, зад Ожие, следван от двамата състезатели на Hyundai Хейдън Падън и Андреас Микелсен. SS5/SS6 Slate Mountain is up next. Conditions are tricky with low cloud and rain. Watch live on https://t.co/twccZ0hRvh #WRGB #WRC #WRCLive pic.twitter.com/bCvg1XxTXx — WRC (@OfficialWRC) October 5, 2018 Няколко пилоти се оплакаха от изненадващата промяна в настилката и загубата на сцепление, а Латвала коментира, че тестовете преди състезанието не са имали нищо общо с рали условията, които срещат.

