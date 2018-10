Бойни спортове Кличко: Джошуа още дълго ще е №1! Уайлдър удря тежко, а Фюри е много странен боксьор 05 октомври 2018 | 15:10 - Обновена 0 0 0 0 5 Бившият световен шампион в тежка категория Владимир Кличко прогнозира пред BBC, че британецът Антъни Джошуа ще продължи да бъде световен шампион за дълго време. Руснакът загуби именно от 28-годишния боксьор в двубой за световната титла на ,,Уембли“ през миналата година. Самият Кличко беше шампион в тежка категория цели 9 последователни години, преди да бъде победен от Тайсън Фюри през 2015 година. "Ще видим колко дълго той ще успее да запази мотивацията и желанието си да бъде успешен на ринга“, започна Кличко. ,,Лесно е да бъдеш на върха за кратък период от време, но да се задържиш на него е нещо съвсем различно и е огромно предизвикателство. Фен съм на Джошуа и имайки предвид неговата атлетичност и възраст смятам, че той ще бъде дълго време още световния шампион в тежка категория“, завърши руснакът. Hearn Frustrated: Deontay Wilder's Team Refusing To Meet https://t.co/OhHymLDKG8 pic.twitter.com/3VOHmJqQM4 — BoxingScene.com (@boxingscene) October 5, 2018 Той сподели и очакванията си за предстоящия сблъсък между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри. "Уайлдър удря много тежко съперниците си и притежава бързина. От друга страна, той се изправя срещу един много странен боксьор. Нямам търпение мачът помежду им да започне“, не скри ентусиазма си Кличко. Двамата боксьори се изправят един срещу друг на 1 декември в ,,Стейпълс Сентър“ в битка за световната титла в тежка категория на WBC. Wilder vs. Fury - "All Access" Three Part Series, Nov. 17 Debut https://t.co/FU5RXKcAA9 pic.twitter.com/wS7tptrCAF — BoxingScene.com (@boxingscene) October 3, 2018 Той сподели и очакванията си за предстоящия сблъсък между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри. "Уайлдър удря много тежко съперниците си и притежава бързина. От друга страна, той се изправя срещу един много странен боксьор. Нямам търпение мачът помежду им да започне“, не скри ентусиазма си Кличко. Двамата боксьори се изправят един срещу друг на 1 декември в ,,Стейпълс Сентър“ в битка за световната титла в тежка категория на WBC.

