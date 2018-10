Тенис Руски квалификант изхвърли Раонич в Токио 05 октомври 2018 | 12:38 - Обновена 0 0 0 0 1



Раонич загуби от руския квалификант Даниил Медведев с 6:7(4), 3:6 за 75 минути.



Първият сет премина без възможности за пробив, а в тайбрека 22-годишният московчанин поведе с 4:1 точки и запази аванса си до края.



Във втората част Медведев реализира единствената възможност за брейк в срещата и дръпна с 4:2, което се оказа решаващо.

Qualifier Daniil #Medvedev has defeated Milos Raonic 7-6 6-3 to book a spot in Tokyo semi-finals (Video @tennistv) pic.twitter.com/3LXAFev9wk — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 5, 2018 С успеха руснакът, който има две титли през този сезон, си гарантира място в топ 30 на световната ранглиста за първи път в кариерата си.



За място на финала той ще се изправи срещу канадеца Денис Шаповалов, който елиминира германеца Ян.-Ленард Щруф в оспорван мач с 4:6, 7:6(7), 6:4 след почти два часа и половина на корта.



Qualifier Daniil #Medvedev has defeated Milos Raonic 7-6 6-3 to book a spot in Tokyo semi-finals (Video @tennistv) pic.twitter.com/3LXAFev9wk — We Are Tennis (@WeAreTennis) October 5, 2018

