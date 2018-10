Моторни спортове Дови оглави втората тренировка в MotoGP, Лоренсо със странна катастрофа 05 октомври 2018 | 11:57 0 0 0 0 1 Paolo Ciabatti: "The TV was replaying the sound of the onboard and it sounded like something strange has happened. As soon as the bike is back in the garage we’ll download the data and find out what happened. For now I cannot say but I hope there’s not further injury." pic.twitter.com/LlA2J11Tg6 — MotoGP™ (@MotoGP) October 5, 2018 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо оглави втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Тайланд. Неговият съотборник Хорхе Лоренсо, който участва в тренировките с контузия на десния си крак, претърпя странна катастрофа, която раздели мотора му на две части. На третия завой 12 минути преди края на сесията моторът на Лоренсо издаде странен звук и го изхвърли във въздуха. Пилотът бе отведен в медицинския център на пистата, но там заявиха, че няма нови травми и е способен да вземе участие в остатъка от състезателния уикенд. @lorenzo99 suffers another MONSTER highside



The vicious crash left his GP18 in two pieces #ThaiGP | VIDEO https://t.co/jX4CnGwVq5 pic.twitter.com/8wLeAzcMzX — MotoGP™ (@MotoGP) October 5, 2018 Пилотът на Honda Марк Маркес не искаше да губи време и още от самото начало на сесията започна с отлични обиколки. Времето му от 1:31.188 минути бе непобедено до заключителните четири минути от тренировката, когато Маверик Винялес с Yamaha подобри постижението му с 0.067 секунди. Довициозо успя да напредне още повече и избута Винялес на втора позиция. Зад тях двамата на трето място остана сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу. За последните си обиколки Маркес изпровизира със софт задна гума, но бе неспособен да запише по-успешна обиколка и зае четвърто място. Данило Петручи със сателитния Ducati остана пети, следван от Андреа Яноне със Suzuki. Валентино Роси записа девето време, с изоставане от около три десети от съотборника си Винялес. Ксавие Симеон катастрофира на същия завой минути след инцидента на Лоренсо и наложи появята на червени флагове за 15-ина минути, за да бъде изчистено трасето от разлятото масло. Вижте графика за ГП на Тайланд

