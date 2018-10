Тенис Жазири изхвърли Зверев от турнира в Пекин 04 октомври 2018 | 20:30 0 0 0 0 0



View this post on Instagram A post shared by Tennis Memes (@atpwtamemes) on Oct 4, 2018 at 9:57am PDT Зверев стартира с пробив и 2:0, но допусна веднага 34-годишният Жадири да върне един. След като се стигна до тайбрек, преломната точка беше след два пробива при подаване на Зверев. След това африканецът поведе с 5:2, което беше достатъчно. Германецът се върна в играта във втория сет, но Жазири запази сили за третия, показа хладнокръвие и реализира два пробива за 6:4.



Следващият съперник на победителя ще бъде Николоз Басилашвили, след като грузинецът отнесе Фернандо Вердаско със 7:6 (3), 6:4. Вердаско се оказа черна котка за Анди Мъри, елиминирайки го на Ю Ес Оупън и Шенжен, но не успя да се справи с първия грузинец в историята на тениса, печелил турнир от АТР.



