Андерсън и Гаске на 1/4-финалите в Токио

Поставеният под номер 2 Кевин Андерсън, както и Ришар Гаске, се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Южноафриканецът Андерсън се справи с изгряващата американска звезда Франсис Тиафо и го надви с 6:3, 3:6, 6:2. Андерсън прибегна до обичайното си оръжие- силният начален удар, като реализира 18 аса, като допусна едва две възможности за пробив, една от които реализирана във втория сет.

В първия сет състезателят от Южна Африка направи един пробив и това беше достатъчно да дръпне напред. Във втория той опита да реши мача рано-рано, но Тиафо спаси три възможности за пробив и на свой ред реализира такъв, за да изравни частите. В третия сет обаче Андерсън наистина влезе на висока скорост, реализира ранен пробив и набързо поведе до 4:1, което определи и насоката на мача.

