Тенис Вожняцки и Квитова си гарантираха място във Финалите на WTA 04 октомври 2018 | 17:30 Миналогодишната шампионка от финалния турнир на WTA Каролин Вожняцки и чехкинята Петра Квитова си гарантираха местата за тазгодишното издание на турнира, което ще се проведе в края на месеца в Сингапур. Двете се присъединяват към Симона Халеп, Анжелик Кербер и Наоми осака, които вече се бяха класирали за мачовете, предвидени за периода 21-28 октомври, съобщават от WTA. Exciting day today!! Officially qualified for the Year End Championships in Singapore! Can't wait to be back and compete with the best players in the world and try to defend my title pic.twitter.com/k0XIX1Vrp9 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) October 4, 2018 "Да спечеля финалите на WTA миналата година беше истинска награда и в същото време признание за прогреса ми. Тази победа тогава ми помогна за представянето ми и през този сезон. Гледам напред и ще дойда в Сингапур, за да защитя титлата си, казва датчанката от полски произход. Congratulations @Petra_Kvitova!



We'll see you at @WTAFinalsSG! pic.twitter.com/fx11qs0hpg — WTA (@WTA) October 4, 2018 Вожняцки си гарантира участието на турнира след успеха със 7:5, 6:4 над естонката Анет Контавейт на турнира в Пекин днес. Чехкинята Квитова, която спечели същото финално издание на WTA през 2011-а година, се класира за първи път от 2016-а година насам. Шампионката на Уимбълдън от 2011-а и от 2014-а година трябваше да се подложи на операция на ръката. Най-добрите осем състезателки ще си разделят награден фонд в размер на 7 милиона долара, а победителката ще прибере у дома си Трофея Били Джийн Кинг.

