Рони О’Съливан ще дебютира в ранкинг системата този сезон

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан ще направи дебюта си в турнир от ранкинг системата на започващото на 15 октомври в град Кроули Открито първенство на Англия, първо събитие от веригата “Домашни нации”.

Първият двубой на Ракетата ще бъде в понеделник от 15 часа българско време срещу неизвестен съперник. Както е известно, Гения от Чигуел спечели титлата миналия сезон след убедително 9:2 във финала срещу Кайрън Уилсън, като записа изумителните 98% успеваемост при ударите.

Last year, he won it with an astonishing 98% pot success rate...



Now, @ronnieo147 is back to compete in his first ranking event of the season, defending his English Open title in Crawley. Tickets start from just £10 https://t.co/ynpGGfEVim pic.twitter.com/8YzXorhZ0w