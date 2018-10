Шампионска Лига Безпогрешният 04 октомври 2018 | 15:21 - Обновена 0 0 0 0 0 Луис Суарес и

1 - Sergio Busquets completed all of his 67 passes against Tottenham, his best tally in a Champions League game with a 100% of passing accuracy. Tempo. pic.twitter.com/nbxiZC4S17 — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2018

Буси, който наскоро преподписа с родния си клуб и ще остане на “



И преди Бускетс е имал мачове в ШЛ със 100% успеваемост при пасовете, но снощните 67 успешни подавания са абсолютен рекорд за него.

Busquets has now been subbed so we can sum this up. #TOTBAR



He ends the match with 100% passing accuracy. Yes, 100%.



Minutes played - 91

Accurate passes - 67/67 (100%)

Key passes - 2

Duels won - 9/12

Yellow cards - 1



What a masterclass. #ChampionsLeague pic.twitter.com/ETg25tY8tZ — SofaScore (@SofaScore) October 3, 2018

Юношата на “лос кулес” загуби топката само веднъж, а освен това спечели 9 от общо 12 единоборства при 4:2 срещу Тотнъм. Той показа стабилност и в дефанзивен план, отнемайки топката от съперниците си на 3 пъти от общо 7 опита. Бускетс бе сменен в 91-ата минута. Серхио Бускетс почти винаги остава в сянката на звездните си колеги от нападението на Барселона , но приносът му за добрата игра на каталунците е точно толкова важен, колкото и този на Лионел Меси Филипе Коутиньо , ако не дори и по-ключов. Срещу Тотнъм полузащитникът отново бе на изключително ниво в средата на терена на “Уембли”, а за това говори и статистиката.Буси, който наскоро преподписа с родния си клуб и ще остане на “ Камп Ноу ” до 2023 година, игра на много високо ниво в Лондон снощи. 30-годишният национал на Испания записа 100-процентова успеваемост в подаванията си, успявайки при всички 67 паса при визитата на “шпорите”.И преди Бускетс е имал мачове в ШЛ със 100% успеваемост при пасовете, но снощните 67 успешни подавания са абсолютен рекорд за него.Юношата на “лос кулес” загуби топката само веднъж, а освен това спечели 9 от общо 12 единоборства при 4:2 срещу Тотнъм. Той показа стабилност и в дефанзивен план, отнемайки топката от съперниците си на 3 пъти от общо 7 опита. Бускетс бе сменен в 91-ата минута. 2 кръг, сряда 3 октомври Шампионска Лига Тотнъм 2:4 краен резулат Барселона титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Wembley

Съдия: Felix Zwayer 1 33 4 2 6 17 27 15 8 18 10 1 3 24 18 2 15 22 4 12 10 9 Маурисио Почетино Ернесто Валверде 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Юго Лорис 1 1 Марк-Андре тер Стеген Кийрън Трипиер 2 2 Нелсон Семедо Тоби Алдервейрелд 4 3 Жерард Пике Давинсон Санчес 6 15 Клеман Лангле Бен Дейвис 33 18 Жорди Алба Хари Уинкс 8 8 Артур Виктор Уаняма 12 5 Серхио Бускетс Лукас Моура 27 4 Иван Ракитич Ерик Ламела 11 10 Лионел Меси Хеунг-Мин Сон 7 9 Луис Суарес Хари Кейн 10 7 Филипе Коутиньо Резерви Ерик Дайър 15 12 Рафиня Алкантара Муса Сисоко 17 22 Артуро Видал Фернандо Йоренте 18 24 Томас Вермаален Ерик Дайър жълт картон 90' Лионел Меси гол Серхио Бускетс излиза Томас Вермаален влиза 87' Артур излиза Артуро Видал влиза 83' Филипе Коутиньо излиза Рафиня Алкантара влиза Ерик Ламела излиза 79' Фернандо Йоренте влиза Хари Кейн жълт картон 74' 71' Серхио Бускетс жълт картон Ерик Ламела гол 66' Хеунг-Мин Сон излиза Муса Сисоко влиза 59' Артур жълт картон Виктор Уаняма излиза 57' Ерик Дайър влиза 56' Лионел Меси гол Хари Кейн гол 52' Ерик Ламела жълт картон 43' Виктор Уаняма жълт картон 41' 28' Иван Ракитич гол Тоби Алдервейрелд жълт картон 14' 2' Филипе Коутиньо гол 2 Голове 4 3 Ъглови удари 1 14 Центрирания 9 7 Засади 3 5 Точни удари 8 10 Тъчове 25 2 Неточни удари 5 6 Удари от вратата 6 42 Притежание на топката % 58 5 Жълти картони 2 1 Блокирани удари 2 3 Смени 3 4 Контра атаки 3 18 Извършени фалове 10 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Барселона 2 2 0 0 8:2 (6) 6 2 Интер 2 2 0 0 4:2 (2) 6 3 Тотнъм 2 0 0 2 3:6 (-3) 0 4 ПСВ 2 0 0 2 1:6 (-5) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 2' 0:1 Филипе Коутиньо 28' 0:2 Иван Ракитич 1:2 Хари Кейн 52' 56' 1:3 Лионел Меси 2:3 Ерик Ламела 66' 90' 2:4 Лионел Меси

