Григор Димитров ще започне 2019-а на обичайното място

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще спази тенденцията да започва кампанията си в Световния тур на АТР на твърдата настилка в Бризбън. Както е известно, турнирът ще започне на 31 деквмри и ще се проведе до 6 януари 2019 година.

this is the cutest shit i’ve ever seen. @GrigorDimitrov thanking his fans after his loss in Beijing pic.twitter.com/M5bP3H45p9