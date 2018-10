Други "Отбор на надеждата" става част от One Love Tour за празника на Стара Загора 04 октомври 2018 | 13:20 0 0 0 0 0 „Отбор на надеждата“ се включва в атрактивната програма на фестивала One Love Tour 2018 на 5 октомври (петък) в Стара Загора, специално за празника на града. Националите, които ще представят България на световното първенство по футбол за бездомни хора в Мексико Сити през ноември, организират турнир „Играй с националите“, отворен за участие за всички желаещи старозагорци. Уникалното игрище за стрийт футбол на „Отбор на надеждата“ ще бъде построено до градската библиотека, над Античния форум „Августа Траяна“, и ще приема съперници на националния тим от 12:50 до 14:50 часа.

Фестивалният ден на One Love Tour ще започне в 11:30 часа в Античния форум с програма за най-малките, с участието на Вокална студия "Траяна глас" и детски спектакъл. След това ще отвори врати специално изградената "Арена на дуелите ", която ще даде възможност на всички желаещи да изживеят и изпитат емоцията от популярния телевизионен риалити формат „Фермата“.

Вечерният концерт ще започне с групата на Иван Христов и Драндийски, които са подготвили нов репертоар, специално за Стара Загора. Другите изпълнители, които ще вземат участие във фестивала, са Тита, Криско и македонските звезди Слаткаристика и Влатко Стефановски. За финал на вечерта е концерта на родения в Стара Загора, актьор, изпълнител и композитор - Стефан Вълдобрев, заедно с групата „Обичайните заподозрени".

