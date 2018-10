Шампионска Лига Меси превъртя Twitter с лекцията си на "Уембли" 04 октомври 2018 | 13:00 - Обновена 0 0 0 0 5



Най-активен в хвалебствията несъмнено бе Гари Линекер. Бившият английски национал има 137 мача и 52 гола за Барселона в периода от 1986 до 1989 година и никога не е крил възхищението си спрямо Лео, като снимка с Меси дори краси профила му в Twitter.



“Наистина ли някой смята, че някога е имало по-добър футболист от Лионел Меси? Имам предвид, сериозно?”, написа Линекер, добавяйки, че е било истинска привилегия да наблюдава снощното представяне на Меси срещу Спърс.

Does anyone really genuinely think there has ever been a better footballer than Lionel Messi? I mean seriously? — Gary Lineker (@GaryLineker) October 3, 2018

Магията на Лео в Лондон бе толкова завладяваща, че дори феновете на Тотнъм го аплодираха, макар да вкара два гола във вратата на техните любимци. Друга английска футболна икона в лицето на Алън Шиърър, също отдаде дължимото на легендата от Росарио.

A privilege to be at Wembley to see this true genius perform. Messi the https://t.co/Cz24TSsThV — Gary Lineker (@GaryLineker) October 3, 2018

“Меси е най-добрият в историята. Голове. Умения. Работоспособност. Поведение. Истински артист”, написа Шиърър.

Messi the best ever. Goals. Skill. Work rate. Attitude. An artist. #TOTBAR — Alan Shearer (@alanshearer) October 3, 2018

“Меси не е просто най-добрият играч в света. Той е на 3 нива над останалите. Нещо такова: Меси, голяма празнина и после останалите хора”, пише фен в Twitter.

Messi is not only the best player in the world, he's like 3 tiers above everyone.



It goes: Messi, then a huge gap and then the rest of human beings. — Josip (@jperkovic93) October 3, 2018

Съдия: Felix Zwayer 1 33 4 2 6 17 27 15 8 18 10 1 3 24 18 2 15 22 4 12 10 9 Маурисио Почетино Ернесто Валверде 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Юго Лорис 1 1 Марк-Андре тер Стеген Кийрън Трипиер 2 2 Нелсон Семедо Тоби Алдервейрелд 4 3 Жерард Пике Давинсон Санчес 6 15 Клеман Лангле Бен Дейвис 33 18 Жорди Алба Хари Уинкс 8 8 Артур Виктор Уаняма 12 5 Серхио Бускетс Лукас Моура 27 4 Иван Ракитич Ерик Ламела 11 10 Лионел Меси Хеунг-Мин Сон 7 9 Луис Суарес Хари Кейн 10 7 Филипе Коутиньо Резерви Ерик Дайър 15 12 Рафиня Алкантара Муса Сисоко 17 22 Артуро Видал Фернандо Йоренте 18 24 Томас Вермаален Ерик Дайър жълт картон 90' Лионел Меси гол Серхио Бускетс излиза Томас Вермаален влиза 87' Артур излиза Артуро Видал влиза 83' Филипе Коутиньо излиза Рафиня Алкантара влиза Ерик Ламела излиза 79' Фернандо Йоренте влиза Хари Кейн жълт картон 74' 71' Серхио Бускетс жълт картон Ерик Ламела гол 66' Хеунг-Мин Сон излиза Муса Сисоко влиза 59' Артур жълт картон Виктор Уаняма излиза 57' Ерик Дайър влиза 56' Лионел Меси гол Хари Кейн гол 52' Ерик Ламела жълт картон 43' Виктор Уаняма жълт картон 41' 28' Иван Ракитич гол Тоби Алдервейрелд жълт картон 14' 2' Филипе Коутиньо гол 2 Голове 4 3 Ъглови удари 1 14 Центрирания 9 7 Засади 3 5 Точни удари 8 10 Тъчове 25 2 Неточни удари 5 6 Удари от вратата 6 42 Притежание на топката % 58 5 Жълти картони 2 1 Блокирани удари 2 3 Смени 3 4 Контра атаки 3 18 Извършени фалове 10 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Барселона 2 2 0 0 8:2 (6) 6 2 Интер 2 2 0 0 4:2 (2) 6 3 Тотнъм 2 0 0 2 3:6 (-3) 0 4 ПСВ 2 0 0 2 1:6 (-5) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 2' 0:1 Филипе Коутиньо 28' 0:2 Иван Ракитич 1:2 Хари Кейн 52' 56' 1:3 Лионел Меси 2:3 Ерик Ламела 66' 90' 2:4 Лионел Меси

