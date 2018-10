Конър и Хабиб с открита тренировка в Лас Вегас (видео)

Конър Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов проведоха открити тренировки пред фенове в Лас Вегас преди най-дългоочаквания сблъсък в историята на UFC, който ще се проведе в “T-Mobile Arena” рано сутринта на 7 октомври.

CONOR. IS. BACK!



He put on a show at the #UFC229 open workouts



Roll on Saturday! pic.twitter.com/J7jUQHV5HZ — Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport (@btsportufc) October 4, 2018

Привържениците и на двамата не пропуснаха възможността да ги видят в действие преди да излязат в октагона, като атмосферата беше подобаваща за такова грандиозно събитие.

Mystic Mac predicts: "DEVASTATING KO!"



If you weren't already pumped for #UFC229, then Conor McGregor's open workout message to the fans should do the trick! pic.twitter.com/jgzaRCLG3e — Watch #UFC229: Khabib v McGregor live on BT Sport (@btsportufc) October 4, 2018

Двамата не пропуснаха да отправят закани един към друг, като Конър отново обеща на съперника си да го нокаутира, а Хабиб обеща да го пречупи.

Khabib’s back and forth with Conor McGregor fans. #UFC229 pic.twitter.com/dhRijTmt2x — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) October 3, 2018