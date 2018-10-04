Волен Чинков ще свири дербито от Втора лига

Съдийската комисия към БФС назначи Волен Чинков за главен съдия на дербито от Втора лига между ЦСКА 1948 и Царско село, който е в понеделник от 20:00 часа на "Васил Левски".



Ивайло Стоянов пък не получи наряд за мач от елита, а му бе поверен този между Пирин (Благоевград) и Несебър.







Съдийски назначения за мачовете от 10-ти кръг във Втора лига:

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Юлиян Тошков Тодоров4-ТИ: Вангел Борисов ВангеловСН: Атанас Петров Бозев6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Дарин Росенов Страхилов4-ТИ: Димо Стоянов ДимовСН: Красимир Здравков Стойчев6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Димчев Стойчевски АС2: Николай Георгиев Попниколов4-ТИ: Петър Григоров ГригоровСН: Асен Йорданов Николов6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Никола Павлов Петров АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Венцислав Бориславов Банчев4-ТИ: Петър Георгиев КузевСН: Александър Костадинов Костадинов6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев4-ТИ: Благой Кирилов МановСН: Николай Георгиев Нанев6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Мурад Шабан Вели4-ТИ: Рюстем Джемил КарагаренСН: Милко Петков Николов6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Петър Милчев Рангелов4-ТИ: Димитър Димитров ДимитровСН: Стефан Спасов Иванов8 Окт 2018 г. Понеделник 20:00 ч.ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев4-ТИ: Васимир Маруан Ел-ХатибСН: Валентин Желев Добрев