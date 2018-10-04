Волен Чинков ще свири дербито от Втора лига

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Въпреки загубата Гришо прегърна феновете си (видео)
Григор Димитров сподели видео в социалната мрежа “Туитър”, на което се вижда как благодари и се прегръща с някои от най-върлите си фенове в Пекин, където вчера сутринта изненадващо отпадна още във втори кръг ...Виж още
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Втора лига
Съдийската комисия към БФС назначи Волен Чинков за главен съдия на дербито от Втора лига между ЦСКА 1948 и Царско село, който е в понеделник от 20:00 часа на "Васил Левски".
Ивайло Стоянов пък не получи наряд за мач от елита, а му бе поверен този между Пирин (Благоевград) и Несебър.
Съдийски назначения за мачовете от 10-ти кръг във Втора лига:
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Арда - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Атанас Петров Бозев
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Добруджа 1919
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Здравков Стойчев
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Димчев Стойчевски АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Асен Йорданов Николов
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Кариана - ФК Черноморец Балчик
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Александър Костадинов Костадинов
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Николай Георгиев Нанев
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Литекс - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Милко Петков Николов
6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ОФК Несебър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Стефан Спасов Иванов
8 Окт 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев
Втора лига
10 кръг, понеделник 8 октомври
ЦСКА 1948
20:00
Царско село
8 халф
10 вратар
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