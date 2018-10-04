ЦСКА 1948 CSKA 1948

Пирин (Благоевград) 1:2 ЦСКА 1948

последен:
30.09.2018

ЦСКА 1948 - Царско село

следващ:
08.10.2018

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Волен Чинков ще свири дербито от Втора лига

04 октомври 2018 | 12:43
Волен Чинков ще свири дербито от Втора лига
Съдийската комисия към БФС назначи Волен Чинков за главен съдия на дербито от Втора лига между ЦСКА 1948 и Царско село, който е в понеделник от 20:00 часа на "Васил Левски".

Ивайло Стоянов пък не получи наряд за мач от елита, а му бе поверен този между Пирин (Благоевград) и Несебър.

Съдийски назначения за мачовете от 10-ти кръг във Втора лига:

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Арда - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Атанас Петров Бозев

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Добруджа 1919
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Здравков Стойчев

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Димчев Стойчевски АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Асен Йорданов Николов

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Кариана - ФК Черноморец Балчик
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
СН: Александър Костадинов Костадинов

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929
ГС: Румен Красимиров Христов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Николай Георгиев Нанев

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ФК Литекс - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Милко Петков Николов

6 Окт 2018 г. Събота 16:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ОФК Несебър
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Стефан Спасов Иванов

8 Окт 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев
Втора лига
10 кръг, понеделник 8 октомври
ЦСКА 1948
20:00
Царско село
Втора лига М П Р З Г точки
1 Царско село Царско село
9
8
0
1
21:7 (14)
24
2 Монтана Монтана
9
4
5
0
12:3 (9)
17
3 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
9
5
2
2
12:5 (7)
17
4 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
9
4
4
1
11:8 (3)
16
5 Поморие Поморие
9
4
2
3
16:13 (3)
14
6 Литекс Литекс
9
4
2
3
12:9 (3)
14
7 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
9
4
2
3
11:8 (3)
14
8 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
9
3
2
4
9:10 (-1)
11
9 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
9
3
2
4
12:14 (-2)
11
10 Струмска слава Струмска слава
9
3
2
4
10:13 (-3)
11
11 Локомотив (София) Локомотив (София)
9
2
4
3
4:8 (-4)
10
12 Несебър Несебър
9
2
3
4
12:15 (-3)
9
13 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
9
3
0
6
9:15 (-6)
9
14 Добруджа Добруджа
9
1
5
3
4:9 (-5)
8
15 Лудогорец 2 Лудогорец 2
9
1
3
5
8:18 (-10)
6
16 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
9
1
2
6
6:14 (-8)
5
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
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Спортни новини		 Прочетена 357

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Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Топчо: Никога не е спокойно! Искам да доминираме
23 август 2018

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Елин Топузаков говори пред клубния сайт за моментното състояние на отбора. Новакът във Втора лига започна слабо сезона, въпреки големите амбиции и солидната селекция, която ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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