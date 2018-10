НБА Дюрант: Сиатъл заслужава да има отбор в НБА 04 октомври 2018 | 11:43 - Обновена 0 0 0 0 0



“Сиатъл е баскетболен град. Спортен град. Имат много представители в НБА - играчи, които са родени в Сиатъл, във Вашингтон. Вярвам, че заслужват да имат отбор в НБА. Точно както Голдън Стейт заслужава отбор или точно както Лос Анджелис заслужава отбор. В Сиатъл нещата са същите”, коментира Дюрант, който ще се завърне в Сиатъл в петък, защото Голдън Стейт ще играе предсезонен мач срещу Сакраменто там.

Seattle SuperSonics colorway of the KD 11s for Kevin Durant today at practice. pic.twitter.com/amFXJxxT6H — Logan Murdock (@loganmmurdock) October 3, 2018

“Баскетболът в Сиатъл е тясно свързан с местната общност. Когато има отбор, то има и голямо влияние върху обществения живот. Смятам, че скоро отново ще видим тим от НБА от Сиатъл”, вярва Кей Ди.

Kevin Durant will get the chance to promote his campaign on 10/5, when the Warriors host the Kings at Key Arena in Seattle pic.twitter.com/77cItqXeFH — Warriors Nation (@SFWarriorNation) October 2, 2018

