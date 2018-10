Въпреки загубата Гришо прегърна феновете си (видео)

Григор Димитров сподели видео в социалната мрежа “Туитър”, на което се вижда как благодари и се прегръща с някои от най-върлите си фенове в Пекин, където вчера сутринта изненадващо отпадна още във втори кръг на тенис турнира от сериите АТР500.

this is the cutest shit i’ve ever seen. @GrigorDimitrov thanking his fans after his loss in Beijing pic.twitter.com/M5bP3H45p9