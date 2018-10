Шампионска Лига Възелът в група D се заплете 04 октомври 2018 | 00:19 - Обновена 0 0 0 0 0 Предварителна група D на Шампионската лига се оформя като изключително интересна след изиграването на двубоите от втория кръг. Порто излезе начело с 4 точки след победа над Галатасарай с 1:0 у дома. Толкова има и Шалке 04 , който победи като гост в Москва местния Локомотив, който е на дъното без актив, а Галатасарай върви трети с 3. @@@ Победата на Порто не дойде никак лесно на “Естадио де Драгао”. През първата част турският тим беше много активен, като в края на частта вратарят на домакините Икер Касийяс направи две страхотни спасявания след удари на Юто Нагатово и Синан Гюмюш. Развръзката в мача настъпи четири минути след почивката. Final de Jogo / End of the match / Final del Partido

FC Porto 1-0 Galatasaray AS

Marega [49']#FCPorto #FCPGS #UCL pic.twitter.com/Ev6PQMFXIV — FC Porto (@FCPorto) October 3, 2018 Бившият футболист на Галатасарай Алекс Телеш центрира от корнер, над всички се извиси Муса Марега, който насочи топката леко към далечния ъгъл и наказа разсеяните действия в отбрана на Галатасарай. Гостите упражниха сериозен натиск до края, но най-близо до гол беше отново Марега седем минути преди края, но вратарят Фернандо Муслера спаси. 2 кръг, сряда 3 октомври Шампионска Лига Порто 1:0 краен резулат Галатасарай титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Estadio do Dragao

Съдия: Michael Oliver 1 13 2 28 3 8 10 22 27 21 11 1 55 3 4 14 89 8 7 11 21 35 4-3-3 4-3-3 Титуляри Икер Касийяс 1 1 Фернандо Муслера Максимилиано Перейра 2 14 Мартин Линес Фелипе 28 3 Майкон Eder Militao 3 4 Сердар Азиз Алекс Телес 13 55 Юто Нагатомо Отавио 25 25 Фернандо Данило Перейра 22 15 Райън Донк Ектор Ерера 16 10 Юнес Беланда Хесус Корона 17 21 Хенри Ониекуру Муса Марега 11 11 Синан Гюмюш Ясин Брахими 8 7 Гари Родригес Резерви Andre Pereira 21 35 Yunus Akgun Оливер Торес 10 8 Селчук Инан Сержио Оливейра 27 89 Софиан Фегули 90' Майкон жълт картон Ектор Ерера излиза 89' Сержио Оливейра влиза 86' Фернандо излиза Yunus Akgun влиза Отавио излиза 80' Andre Pereira влиза 74' Юнес Беланда излиза Софиан Фегули влиза Хесус Корона излиза 69' Оливер Торес влиза 68' Райън Донк излиза Селчук Инан влиза Данило Перейра жълт картон 60' Отавио жълт картон 58' 54' Мартин Линес жълт картон Муса Марега гол 49' 44' Сердар Азиз жълт картон Eder Militao жълт картон 42' 31' Райън Донк жълт картон 1 Голове 0 6 Ъглови удари 5 22 Центрирания 20 4 Засади 5 5 Точни удари 3 27 Тъчове 25 7 Неточни удари 7 6 Удари от вратата 13 54 Притежание на топката % 46 3 Жълти картони 4 2 Блокирани удари 0 3 Смени 3 3 Контра атаки 2 17 Извършени фалове 20 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Шалке 04 2 1 1 0 2:1 (1) 4 2 Порто 2 1 1 0 2:1 (1) 4 3 Галатасарай 2 1 0 1 3:1 (2) 3 4 Локомотив (Москва) 2 0 0 2 0:4 (-4) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Муса Марега 49'

