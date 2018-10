Позната картинка: Интер отново печели след обрат в ШЛ (видео)

В 79-ата словенският вратар на “нерадзурите” се превърна в герой за съотборниците си, тъй като изби удар след фантастично изпълнена задна ножица на резервата Дониел Мален. До края на мача двата тима се примириха с резултата.

| FT | #PSVInter 1-2



It's happened again! @OfficialRadja and @MauroIcardi goals saw us come from behind and make it two wins from two in Group B of the @ChampionsLeague! #PSVFCIM #UCL pic.twitter.com/ZbYIkGBGeC