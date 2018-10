UFC пусна уникално 44-минутно промо видео! Враждата: Хабиб срещу Конър

UFC не спират да пускат все по-нови промо видеа за битката и днес беше пуснато още едно, което е цели 44 минути и ни показва едни от най-добрите моменти и на двамата, както и това, което двамата са планирали за двубоя.

'UFC 229: Khabib vs. McGregor' video preview: Breaking down biggest fight in UFC history https://t.co/QNFODYwVcK pic.twitter.com/jW3QEBH8Fd