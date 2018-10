Бойни спортове Франк Уорън: Джошуа на всяка цена ще избегне среща с Фюри, ако той победи Уайлдър 03 октомври 2018 | 17:20 - Обновена 0 0 0 0 1 Опитният британски промоутър Франк Уорън, който представлява интересите на британската звезда Тайсън Фюри (27-0, 19 КО), е на мнение, че ако неговият клиент победи шампиона на WBC Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) в предстоящата им среща, шампионът на WBO, WBA, IBF и IBO Антъни Джошуа (22-0, 21 КО) на всяка цена ще се опита да избегне обединителен двубой с него. "Мисля, че на всички е ясно, че екипът на Джошуа на всяка цена ще избегне среща с Фюри, ако той победи Уайлдър на 1 декември", заяви Уорън.



В началото на седмицата Франк Уорън и Еди Хърн, промоутърът на Джошуа, се появиха в британското радио BBC Radio 5, където обсъдиха бъдещ двубой между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Just like that #WilderFury final press tour stop: @TheNovoDTLA tomorrow 12PM PT. pic.twitter.com/4bMTWCncvB — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 2 октомври 2018 г. "Хърн не остана доволен, когато водещия повдигна въпроса, но бих искал да подчертая, че аз дори не бях информиран, че той ще участва в шоуто. Не че това щеше да ме спре да подхвана темата. Обичам да обсъждам големи срещи и ще направя всичко възможно, за да ги организирам и тази", заяви Уорън. Антъни Джошуа ще проведе следващата си среща на 13 април на стадион „Уембли“ в Лондон, Англия, докато Фюри и Уайлдър ще се изправят един срещу друг на 1 декември в „Стейпълс Сентър“ в Лос Анджелис. 'How am I going to let this little skinny, spaghetti-hoop man beat me?'



Tyson Fury lays down gauntlet for Deontay Wilder on the USS Intrepid in New York Cityhttps://t.co/YNSW7ucMAl pic.twitter.com/DmKUCgYSoj — MailOnline Sport (@MailSport) 2 октомври 2018 г.

