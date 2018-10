НБА Дерик Роуз: Все още мога да играя 03 октомври 2018 | 17:15 0 0 0 0 2

Derrick Rose started for the T-Wolves tonight in place of Jimmy Butler and finished with 16 points in 21 mins in a win over the Warriors Peep the signature step-back over Draymond. (Via @godballgod) #DRose pic.twitter.com/eKd6PrbwQ0 — Ball Don't Stop (@balldontstop) September 30, 2018

Сега, след десет години, три участия в Мача на звездите, шест в плейофите и вече в четвъртия си различен отбор в НБА, Роуз сам говори по темата. Най-добрият новобранец на сезон 2008/2009 е категоричен, че болшинството баскетболисти биха се отказали, ако преживеят всичко, през което той преминава.



“Скъсах кръстни връзки в третата си година в НБА, а сега съм на прага на единадесетата. Повечето хора щяха да се се отказали”, лаконичен е Роуз, коментирайки минало, настояще и бъдеще пред The Undefeated.



“След края на миналия сезон се насладих на лятото. Не го бях правил от доста време. Починах си - нещо, което не ми се беше получавало отдавна”, продължава 29-годишният гард, който започна сезон 2017/2018 в Кливланд и го завърши в Минесота.

The Timberwolves were very pleased with how Derrick Rose performed as the starting 2-guard on Saturday night. Karl Anthony Towns: "I saw a lot of glimpses of MVP DRose out there." — Nick Friedell (@NickFriedell) September 30, 2018

“Финансово съм осигурен. Имам спестени пари. Правя всичко заради любовта към играта. Все още смятам, че мога да играя”, добавя Роуз.



