Моторни спортове Льоб се присъедини към подготовката на Citroen за рали Великобритания 03 октомври 2018 | 15:20



Watch @SebastienLoeb and @DanosElena in action in the @CitroenRacing C3 WRC#WRGB #WRC pic.twitter.com/ag15MmF45E — Wales Rally GB (@WalesRallyGB) September 27, 2018

Говорителят на отбора заяви, че Льоб е присъствал, тъй като след Мексико пилотът не е карал автомобила на макадам. Льоб поведе на рали Мексико при завръщането си в шампионата тази година, но след това падна до петото място заради спукана гума. На следващото състезаниe - на асфалт - в Корсика той катастрофира. Sebastien Loeb joined Citroen's pre-Rally GB test, experiencing the C3 WRC on gravel for the first time since Mexico earlier this year: https://t.co/fUVBzkVQCK — Autosport (@autosport) October 3, 2018 Деветкратният рали шампион Себастиен Льоб изненадващо се присъедини към подготовката на Citroen за рали Великобритания. Французинът ще стартира на рали Испания през октомври, което ще бъде последното му участие в Световния рали шампионат (WRC) за сезона. Той обаче изненада с поява на теста на френския тим миналата седмица.Говорителят на отбора заяви, че Льоб е присъствал, тъй като след Мексико пилотът не е карал автомобила на макадам. Льоб поведе на рали Мексико при завръщането си в шампионата тази година, но след това падна до петото място заради спукана гума. На следващото състезаниe - на асфалт - в Корсика той катастрофира. Шампионът финишира втори в последната му поява на рали Великобритания преди шест години. В периода 2008 – 2010 той спечели изданието три пъти. Тази година за Citroen във Великобритания ще стартират регулярните пилоти Крейг Брийн и Мадс Остберг.

