Уайлдър и Фюри се карат само за пред камерите

Дългоочакваният сблъсък между Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO) и Тайсън Фюри (27-0, 19 KO) ще се проведе на 1 декември в зала “Стейпълс Сентър” в Лос Анджелис. Двамата са известни като най-устатите боксьори не само в тежка категория, но и в целия спорт, поради което не бе изненадващо, че официалната им пресконференция се превърна в 30-минутно шоу за любителите на гръмките фрази и закани.

Tyson Fury and Deontay Wilder INTENSE BEEF in front of the camera...



This is off-camera. Respectful, friendly and none of the pantomime antics we've seen in public. @Tyson_Fury @BronzeBomber #WilderFury #fury pic.twitter.com/EpphSbpAr8