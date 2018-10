Шампионска Лига “Марка”: Без повече извинения за Бензема! 03 октомври 2018 | 11:40 0 0 0 0 3 Водещият испански всекидневник “Марка” определи Карим Бензема и Каземиро за най-слабите с екипа на Реал Мадрид при сензационното поражение с 0:1 от ЦСКА (Москва) във втория кръг от груповата фаза на Шампионска лига. Karim Benzema has started his last 6 games playing as a striker for Real Madrid.



He hasn't managed a single shot on target... pic.twitter.com/Qw5w20z5fL — TeamFA (@TeamFA) October 3, 2018 “Капитан, но пълна нула. Отново изигра един от тези мачове, които трудно се приемат. Трябва да бележи голове, но той изобщо не игра футбол в Москва. Вече го няма Кристиано и извиненията трябва да спрат. Нощи като тази не може да продължават, защото той уцели гредата с удар с глава и нищо повече”, оценява представянето на Бензема “Марка”. Единствено Каземиро получава по-слаба оценка за играта си, но френският нападател от самото начало на сезона бива критикуван не само от мадридския вестник, а и от почти всички, следящи изявите на Реал Мадрид. No more excuses for Benzema.



But who else should come in for criticism?



Leave your ratings for #RealMadrid players...



As they fell to defeat in Moscow.



https://t.co/KUrsh0tE11 pic.twitter.com/U1oA7VN6Q8 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 2, 2018 "Марка" не пести критики и към треньора Юлен Лопетеги, макар да отчита факта, че петима титуляри не са били на разположение на треньора (Гарет Бейл, Иско, Марсело, Серхио Рамос и Лука Модрич), като не обвинява директно наставника за слабото представяне, но отчита как фактите са изцяло срещу него - загуба за Суперкупата на Европа от Атлетико (Мадрид), загуба в първенството от Севиля и сега в Москва, както и трети пореден мач без отбелязан гол, включително само нулево равенство на "Сантиаго Бернабеу" в градското дерби с "дюшекчиите" в Примера дивисион. 2 кръг, вторник 2 октомври Шампионска Лига ЦСКА Москва 1:0 краен резулат Реал Мадрид титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Лужники

Съдия: Ovidiu Hategan 35 22 14 2 3 50 15 77 8 29 17 1 5 6 23 10 8 24 20 9 7 19 Виктор Гончаренко Юлен Лопетеги 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Игор Акинфеев 35 1 Кейлор Навас Марио Фернандес 2 2 Дани Карвахал Родриго Бекао 50 5 Рафаел Варан Никита Чернов 3 6 Начо Фернандес Кирил Набабкин 14 23 Sergio Reguilon Яка Бийол 29 8 Тони Кроос Илзат Ахметов 77 14 Каземиро Никола Влашич 8 24 Дани Себайос Алан Дзагоев 10 17 Лукас Васкес Иван Обляков 98 9 Карим Бензема Фьодор Чалов 9 20 Марко Асенсио Резерви Арнор Сигурдсон 17 10 Лука Модрич Георгий Кирнац 22 19 Алваро Одриосола Дмитрий Ефремов 15 7 Мариано Диас Иван Обляков жълт картон 90' Игор Акинфеев жълт картон Игор Акинфеев червен картон Иван Обляков излиза Георгий Кирнац влиза Фьодор Чалов излиза 78' Арнор Сигурдсон влиза Яка Бийол жълт картон 66' Алан Дзагоев излиза 65' Дмитрий Ефремов влиза 58' Каземиро излиза Лука Модрич влиза Лукас Васкес излиза Мариано Диас влиза 43' Дани Карвахал излиза Алваро Одриосола влиза Никола Влашич гол 2' 1 Голове 0 4 Ъглови удари 6 7 Центрирания 41 1 Засади 2 3 Точни удари 5 17 Тъчове 22 4 Неточни удари 16 18 Удари от вратата 4 31 Притежание на топката % 69 3 Жълти картони 0 1 Блокирани удари 4 3 Смени 3 13 Извършени фалове 6 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 ЦСКА (Москва) 2 1 1 0 3:2 (1) 4 2 Рома 2 1 0 1 5:3 (2) 3 3 Реал Мадрид 2 1 0 1 3:1 (2) 3 4 Виктория Пилзен 2 0 1 1 2:7 (-5) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Никола Влашич 2' Игор Акинфеев 90'

