Тенис Федерер и Серина за първи път в едно издание на Hopman Cup 03 октомври 2018 | 10:44 0 0 0 0 0 Вероятно най-великите действащи тенисисти Роджър Федерер и Серина Уилямс за първи път ще играят един срещу друг в традиционния турнир за начало на сезона Hopman Cup в австралийския град Пърт през 2019 година. Организаторите с охота обявиха един от най-впечатляващите в историята си списък с участници, като Федерер ще заформи отново тандем с Белинда Бенчич за Швейцария, докато Серина Уилямс ще си партнира с изгряващата американска звезда Франсис Тиафо. Greatness returns to #Perth. @serenawilliams is flying the US flag for the fifth time and is joined by @FTiafoe. #HopmanCup pic.twitter.com/7PGPtYgBTm — Hopman Cup (@hopmancup) October 3, 2018 Германското дуо също ще бъде познато - водещите ракети на страната Александър Зверев и Анжелик Кербер, а Испания ще бъде представлявана от Давид Ферер и Гарбине Мугуруса. Гръцкият тандем е Стефанос Циципас/Мария Сакари, а британският - Камерън Нори и Кейти Боултър. Люка Пуй и Ализе Корне ще защитават трибагреника на Франция, докато за домакините Австралия ще се състезават Матю Ебдън и Ашли Барти. Want more updates about Mastercard #HopmanCup 2019? Take your seats and watch this space tomorrow... #justanotherdayinWA pic.twitter.com/3pzvpb1jKj — Hopman Cup (@hopmancup) October 2, 2018 Най-вече благодарение на участието на Федерер и Уилямс в схемата ще има носители на общо 48 титли от “Големия шлем” (20 за швейцареца и 23 за американката, три за Кербер и две за Мугуруса), което е рекорд. През 2012 година България записа единственото си досега участие в Hopman Cup, като Григор Димитров спечели два мача на сингъл, включително записвайки първата си победа над съперник от топ 10 на световната ранглиста - Марди Фиш. Цветана Пиронкова загуби и трите си двубоя на сингъл, но двамата спечелиха трите срещи на смесени двойки.

