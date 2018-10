Джеко поведе Рома към гръмка победа (видео + галерия)

Рома записа първа победа в тазгодишното издание на Шампионската лига. "Вълците" разгромиха Виктория (Пилзен) с 5:0, а над всички беше Един Джеко, който реализира хеттрик във вратата на чешкия тим. Другите попадения бяха дело на Дженгиз Юндер и Джъстин Клуйверт, които напълно оправдаха доверието на Еузебио Ди Франческо.

"Вълците" понесоха заслужени критики след слабата игра и загубите от Реал Мадрид и Болоня, но през уикенда постигна много важна победа в дербито с Лацио и си върна увереността. Наставникът на "джалоросите" се върна към системата 4-3-3, като Жуан Жезус замести Костас Манолас в центъра на защитата, а Лоренцо Пелегрини и Браян Кристанте се присъединиха към Стивън Нзонзи, заемайки местата на контузените Даниеле Де Роси и Хавиер Пасторе.

TEAM NEWS | | Here is our starting line-up for tonight's @ChampionsLeague game against @fcviktoria_en!



DAJE! #ASRoma #UCL #RomaPlzen pic.twitter.com/du95PdfO7U