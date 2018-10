Очаквайте на живо: Григор Димитров - Душан Лайович

Поставеният под номер 3 в схемата Григор Димитров се изправя срещу квалификанта Душан Лайович във втория кръг на тенис турнира от сериите АТР500 в Пекин. Мачът ще започне около 07:30 часа българско време и ще бъде излъчен пряко по MAXSport 1.



Както е известно, роденият в Хасково тенисист победи непознат съперник в лицето на Тенис Сандгрен в първия си двубой със 7:5, 6:3, тъй като Райън Харисън в последния момент се отказа от участие в турнира. Този път Григор ще се изправи срещу опонент, когото вече е побеждавал, и то отново на китайска почва - през 2016 година в Шънду със 7:6(1), 6:4, като сега условията са идентични, защото отново става въпрос за открити твърди кортове.



Световният номер 8 ще се изправи срещу Кайл Едмънд или квалификанта Матео Беретини на четвъртфиналите, ако преодолее и Лайович, който е 55-и в световната ранглиста. Това е четвърто участие на Димитров в китайската столица и той никога не е губил във втори кръг, като през 2016-а игра финал, а през 2017-а отстъпи в оспорван дуел на Рафаел Надал на полуфиналите, което съответно означава, че има да защитава 180 точки за световната ранглиста.

Signed, sealed, delivered. @GrigorDimitrov eases past Tennys Sandgren 7-5 6-3 to reach round two at #ChinaOpen pic.twitter.com/6TbdBzaavt



Димитров има отличен шанс да развали негативната си поредица в последните шест месеца и за втори път в този период да запише две победи в един турнир от Световния тур на АТР - единственият такъв случай за последната половин година е на "Мастърс"-а в Торонто, където загуби на четвъртфиналите от Кевин Андерсън.



Лайович спечели два пъти убедително в квалификациите, а после обърна развоя на събитията срещу Вашек Поспишил в първия кръг от същинската фаза, като за втора поредна година стига второто стъпало в Пекин. Ако по някакъв начин успее да преодолее Димитров, то той би изравнил най-доброто си класиране в кариерата в турнирите на АТР - четвъртфинали от Шънду 2017.



Единственото предимство на Лайович пред Димитров са по-големият брой мачове в близките дни - само в Пекин това ще му е четвърти, докато българинът отпадна още в първи кръг на US Open и оттогава изигра само по един двубой на сингъл и двойки на Laver Cup, както и срещата със Сандгрен в китайската столица.

As he has just won, here is our Rapid Fire Questions with @GrigorDimitrov ! (music credit: Nick Petrov, Energetic Indie Pop, https://t.co/kEbKRMLS0y ) pic.twitter.com/lx156Xk17e